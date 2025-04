Cora Coralina: a doceira que se tornou poeta popular após publicar primeiro livro aos 75

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A literatura de Cora Coralina ocupa um lugar singular na produção brasileira por conjugar um percurso marginal ao sistema literário com uma estética ancorada na oralidade, na memória e no cotidiano do interior do país", diz à BBC News Brasil o poeta Carlos Willian Leite, presidente do Conselho Estadual de Cultura de Goiás e editor da Revista Bula.

Leite ressalta que a autora construiu sua obra a partir de uma "vivência distante dos grandes centros culturais, produzindo textos que traduzem, com linguagem acessível e sensível, o universo simbólico do Brasil interiorano".

O sociólogo Clovis Britto, professor na Universidade de Brasília (UnB) e estudioso da obra de Cora Coralina, classifica a literatura da goiana como "de resistência".

"Ela poetizou a 'vida mera das obscuras', que era o modo como designava a vida das pessoas marginalizadas na sociedade", diz ele.