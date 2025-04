Fraudes no INSS: carona em viatura e viagens ao DF arrastaram policial federal para inquérito

Coutinho trabalha na Delegacia da PF no aeroporto, mas está afastado das funções enquanto é alvo de investigação sobre sua suposta relação com o esquema de fraudes de R$ 6,3 bilhões contra aposentados do INSS.

Imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, mostram o momento em que o policial federal Philipe Roters Coutinho acompanha Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-chefe da Procuradoria Especializada do INSS, por uma área restrita do terminal. Depois, o policial dá uma carona ao procurador em uma viatura da Polícia Federal.

Procurado pelo Estadão, o advogado Cristiano Barros, que representa o agente, informou que ele não "possui qualquer vínculo com as questões relativas ao INSS".

O agente foi alvo da Operação Sem Desconto, deflagrada na semana passada. A Polícia Federal apreendeu US$ 199,6 mil em dinheiro vivo no apartamento dele. A defesa afirma que as explicações sobre a origem do dinheiro "serão prestadas perante as autoridades competentes no momento oportuno".

O escândalo põe sob pressão o ministro Carlos Lupi (Previdência). O presidente do INSS Alessandro Stefanutto pediu demissão após ordem judicial decretar seu afastamento do cargo. A Justiça Federal decretou a quebra do sigilo de e-mails e conversas por aplicativos de Stefanutto e de seis ex-dirigentes do alto escalão do INSS dos últimos cinco anos, entre 2021 e 2025.

A Justiça Federal também suspendeu o acesso do agente Philipe Roter Coutinho aos sistemas da Polícia Federal, inclusive por conexão remota, e mandou quebrar seu sigilo de mensagem. Com isso, os investigadores terão acesso a conversas de e-mail e por aplicativo do policial.