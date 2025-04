Operação contra fraude com criptomoedas apreende bens de luxo no RJ

. O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema de fraude internacional, por meio de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões, entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo.Na ação de hoje, cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e Angra dos Reis, na Costa Verde.A ação visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com os crimes. De acordo com balanço parcial da Polícia Federal, na ação foram apreendidos: