BR-040/495 vai a leilão nesta quarta-feira com R$ 8 bi em investimentos e 3 empresas na disputa

A BR-040/495, que liga o Rio de Janeiro a Juiz de Fora (MG), vai a leilão nesta quarta-feira, 30, às 14 horas na sede da B3, em São Paulo. O projeto, que prevê R$ 8 bilhões em investimentos, deve ser disputado por três concorrentes, sendo dois estrangeiros entrantes no setor, conforme mostrou o Broadcast.

As propostas foram apresentadas pela EPR (Equipav e Perfin), que já opera no setor, além de dois grupos espanhóis: a Sacyr e um consórcio entre OHLA e Construcap. A OHLA atuou na gestão de concessões rodoviárias brasileiras no início do século, mas havia optado por deixar as operações do País.