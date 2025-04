Papa Francisco foi 1º pontífice não-europeu em mais de mil anos — mas não foi o único

Grande maioria dos papas veio da Itália — mas houve papas do Oriente Médio e do norte da África também.

A começar pelo primeiro dos papas. São Pedro, o apóstolo de Jesus que é considerado o primeiro papa da história, não era europeu. Ele nasceu na província romana da Judeia, onde hoje fica o Oriente Médio.

O sexto papa da Igreja Católica também veio do Oriente Médio. O santo Evaristo era filho de um judeu grego, originário de Belém, a cidade de Cristo, que fica hoje na Cisjordânia. Ele é tradicionalmente considerado um mártir, mas não há documentação do evento. Acredita-se que ele está sepultado no Vaticano, perto de São Pedro.

Mais de meio século depois, em 642, Teodoro 1º, nascido em Jerusalém, mas de origem grega, tornou-se papa.

Houve também pelo menos três papas nascidos na África. O papa São Vítor nasceu no que hoje é conhecido como Léptis Magna, na Tunísia.