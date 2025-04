O POVO News: Lula é aconselhado a afastar Lupi; Bolsonaro na UTI; Israel ataca Beirute

Ex-presidente permanece sem movimentos intestinais e sem poder se alimentar por via oral ou sonda. Bolsonaro continua o tratamento para alterações no fígado e segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do O POVO News desta segunda-feira, 28, repercute o aconselhamento para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afastar o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), após irregularidades no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

O ministro afirmou que sabia das denúncias que estavam sendo apuradas, mas demorou para tomar atitudes para conter as fraudes. "Eu sabia o que estava acontecendo, das denúncias. Eu sabia que estava havendo um aumento muito grande (dos descontos nas mensalidades), que precisava fazer uma instrução normativa para acabar com isso e comecei a me irritar pela demora. Só que o tempo no governo não é o tempo de uma empresa privada", afirmou Lupi ao O Globo.