Beatriz Azevedo de Araújo: do Ceará para a COP 30

Era banho de rio, mergulhos em açudes e viagens de carro pelo litoral do Nordeste. A sua formação cristã também a aproximou do cuidado com o meio ambiente, pois acredita que tudo foi feito por Deus e necessário à sua preservação.

Com suas origens vindas do interior do Ceará, da cidade de Pentecoste, Beatriz Azevedo de Araújo , 31, lembra com clareza da sua conexão com a natureza desde pequena, herança da sua família.

Atualmente, é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB – Secção Ceará , representou a OAB no Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) e é empresária. Ano passado, fundou a Aba Climate Solutions, empresa de financiamento climático e sustentabilidade, com foco principalmente em empresas, mas também com projetos com o terceiro setor e com o governo.

Beatriz Azevedo - Na época do colégio tinha um professor, o Saraiva, de Geografia de quem gostava muito, que falava sobre o fenômeno da desertificação, e me marcou muito saber que esse ocorre principalmente na nossa Caatinga. A Caatinga é um bioma único no mundo, que só existe no Brasil. Desde a escola, isso sempre me tocou profundamente. Eu pensava: "Nossa, só a gente tem isso, precisamos proteger, precisamos cuidar." Além disso, sempre tive muito interesse por assuntos internacionais. Gostava de estudar idiomas e comecei a fazer parte de um grupo de simulação das Nações Unidas. Um dia, surgiu a oportunidade de simular uma conferência da ONU sobre Meio Ambiente. Me interessei muito pelo tema e quis continuar estudando, mas, na época, as disciplinas de Direito Internacional só apareciam no oitavo ou nono semestre para estudantes da graduação. Então, junto com alguns amigos, tive a ideia de criar o Grupo de Estudos em Direito e Assuntos Internacionais (Gedai), orientado pela professora Tarin Cristino Frota Mont’Alverne, na Universidade Federal do Ceará. Lá tive a oportunidade de começar minha pesquisa em Direito Internacional e Meio Ambiente.

O POVO – Foi no Gedai que começou as vivências com a pauta e as participações internacionais...

Beatriz - Aos 19 anos tive um trabalho aprovado na Segunda Conferência Científica da Convenção de Combate à Desertificação das Nações Unidas. Fui para a Alemanha apresenta-lo e lá conheci colegas do Ministério do Meio Ambiente, o que me levou a fazer um estágio no Ministério. Foi nessa mesma época que comecei a participar da ONG Engajamundo. Em 2013, fiz meu estágio em Brasília, no Ministério, e participei, junto com o governo brasileiro, da COP - Convenção de Combate à Desertificação. Logo depois, fui convidada pela Engajamundo para compor a primeira delegação de jovens da ONG, representando a juventude brasileira na COP 19 sobre Mudanças Climáticas. A partir disso, começamos um grande trabalho nacional, capacitando jovens para participarem das conferências da ONU.