Servidores técnico-administrativos da Uece, Urca e Uva anunciam estado de greve

Universidades já informaram a comunicação sobre o estado de greve dos servidores técnico-administrativos; entenda / Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

Os servidores técnico-administrativos de três instituições acadêmicas — Universidade Estadual do Ceará (Uece), Universidade Regional do Cariri (Urca) e Universidade Estadual do Vale do Acaraú (Uva) —aprovaram estado de greve na última sexta-feira, 4. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Em nota, o grupo afirma que "a decisão reflete o crescente descontentamento da categoria diante das condições salariais e funcionais, consideradas insustentáveis". Entre as exigências, encontra-se a atualização do Plano de Cargos e Carreiras, prometido pelo Governo do Estado em 2023.

Os servidores pedem ainda a atualização do plano, processo que declaram estar parado desde novembro de 2024. Outro destaque indica que a atualização está no sistema do Governo do Ceará há pelo menos 588 dias. Por meio de informe, o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais no Estado do Ceará (Sintufce) manifestou apoio "irrestrito" à causa. "A mobilização dos companheiros e companheiras das instituições estaduais é legítima, urgente e necessária diante do cenário de abandono e sucateamento vivenciado há anos", afirma o Sintufce. "A ausência de concursos públicos desde 2016, a defasagem salarial, o desrespeito ao Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) e a crescente sobrecarga de trabalho são sintomas de um projeto de desmonte que atinge em cheio a educação pública cearense", completa o sindicato.

O Sindicato de docentes da Universidade Estadual do Ceará (Sinduece), também pulicou nota de apoio à greve. "A Sinduece expressa sua total solidariedade aos companheiros e companheiras da categoria. Que essa mobilização frutifique na valorização dos STAs, no fortalecimento da carreira e na conquista de melhores condições de trabalho", disse o sindicato.

Servidores técnico-administrativos em estado de greve: entenda Em nota, a Administração Superior da Urca destacou "que não houve deflagração de greve". Os servidores, que atualmente se encontram em estado de greve, continuam realizando normalmente as atividades administrativas na instituição. A Reitoria da Uece também afirma ter recebido no final da tarde da terça-feira, 8 de abril, a comunicação do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos do Ensino Superior Oficial do Estado do Ceará – (SINSESC), relativa à decisão pelo “estado de greve”.

