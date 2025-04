Com avisos de chuvas intensas, Ceará tem mais de 60 cidades com precipitações

Chove em mais de 60 munícipios do Ceará até às 7 horas desta quinta-feira, 24. As temperaturas até esta sexta-feira, 25, podem chegar até os 36 graus Celsius (ºC). Na imagem, a movimentação do trânsito e de pessoas com guarda-chuva no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio com Aguanambi, em Fortaleza, em 2024 (Foto: Samuel Setubal) / Crédito: Samuel Setubal

Sob avisos de perigo para chuvas intensas emitidos pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) — até as 10 horas desta quinta-feira, 24 — Ceará tem 64 municípios com registro pluviométrico entre 7 horas de quarta-feira, 23, e 7 horas desta quinta.



As precipitações concentram-se principalmente no Sertão Central e Inhamuns, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Ibiapaba, Litoral Norte e Cariri. As informações são do balanço parcial da Funceme.

Conforme dados da Fundação, as demais localidades foram São Gonçalo do Amarante (48 mm), Maranguape (40 mm), Tianguá (31, 6 mm), Granja (27, 2 mm), Altaneira (27 mm) e Pentecoste (27 mm). Fortaleza marcou 9, 8 mm e 6, 2 mm nos postos Caça e Pesca e Defesa Civil, respectivamente. Para esta quinta, o cenário mais favorável às chuvas é apontado para o Centro-Norte do Estado, principalmente nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, litoral da Jaguaribana e Maciço de Baturité. No sul, a princípio, há alta possibilidade de chuva isolada.

Já para esta sexta-feira, 25, a previsão indica diminuição da nebulosidade. No entanto, ainda há previsão pluviométrica na faixa litorânea, e pontos isolados do Centro-Sul. Com a diminuição da nebulosidade ao longo dos próximos dias, há tendência de extremos de temperatura sobre regiões do Centro-Sul do Estado, principalmente para esta sexta, com valores que podem chegar a 36 graus Celsius (°C). Chuvas no Ceará

As chuvas previstas estão associadas ao avanço de áreas de instabilidade provenientes do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste do Brasil, bem como à influência de fatores locais, como brisa, relevo e a interação entre temperatura e umidade.