Taxas no novo consignado são a metade na média sem garantia, diz secretário da Fazenda

O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, disse nesta quarta-feira, 23, que as taxas de juros dos empréstimos do novo crédito consignado têm sido em cerca da metade das taxas cobradas em empréstimos sem garantia.

As operações ainda contam, segundo o secretário, com uma "enorme competição" entre os bancos dentro do "maior marketplace de crédito para pessoa física no mundo". Foram quase R$ 8 bilhões emprestados na nova modalidade até agora.