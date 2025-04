Mulher é presa após matar companheiro esfaqueado na Barra do Ceará

Repórter do caderno de Cidades

Conforme a Polícia Civil do Estado (PC-CE), Roseane Ribeiro de Brito confessou o crime. O auto de prisão em flagrante (APF) descreve que uma familiar da autuada afirmou que o crime ocorreu quando Roseane e o companheiro estavam bebendo e usando drogas em um imóvel.

Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante suspeita de matar o próprio companheiro , identificado como Luiz Cláudio Bauduino Silva, de 38 anos. O caso ocorreu na manhã desse domingo, 20, na travessa Santana, localizada no bairro Barra do Ceará , em Fortaleza .

Em determinado momento, Roseane teria saído para conseguir mais dinheiro. Ao voltar, ela teria visto a vítima com outra mulher, “o que teria lhe despertado ciúmes”, conforme consta na decisão da audiência de custódia à qual a suspeita foi submetida.

Roseane, porém, afirmou ter agido em legítima defesa. Em seu depoimento, ela disse que a vítima havia desferido um tapa em seu rosto e um soco em suas costas, além de ter dado “puxões” no seu cabelo.

Luiz Cláudio foi encontrado já sem vida dentro do imóvel. Já a suspeita fugiu, tendo sido localizada por policiais civis da 8ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) no bairro Pirambu. Os agentes foram acionados para a ocorrência por volta das 10h55min.