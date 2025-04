Centec oferece 1.672 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) está com inscrições abertas para 1.672 vagas em cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) no Ceará.

Os cursos variam entre 40 e 220 horas/aula com atividades teóricas e práticas, e são focados no público em vulnerabilidade social que pretende iniciar em uma profissão, se atualizar ou adquirir novos conhecimentos.

As inscrições nos cursos presenciais devem ser realizadas em uma das unidades dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs), enquanto as online devem ser feitas através da plataforma Centec Academy .

Cursos com vagas abertas pelo Centec:

Turismo;



Hospitalidade e Lazer;



Gestão e Negócios;



Produção Industrial;



Manutenção Mecânica em Motocicleta;



NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;



Fundamentos em Desenvolvimento Web;



Noções de Excel e Google Planilhas;



Design de Sobrancelhas

Ao todo, 28 municípios cearenses possuem unidades físicas do Centec. A lista completa com endereço e contato de cada sede pode ser consultada no site do instituto.

Os CVTs são unidades mantidas pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) e gerenciadas por meio de contrato de gestão com o Instituto Centec, Organização Social (OS) contratada pelo Governo do Ceará para executar ações de educação profissional e tecnológica no estado.