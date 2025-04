Bienal do Livro do Ceará realiza evento na Unidade Prisional Irmã Imelda

Roda de conversas Bienal Adentro Ceará, 07.04.25 / Crédito: Divulgação/ SAP

Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes recebeu nesta segunda-feira, 7, o programa Bienal Adentro Ceará, iniciativa que busca expandir a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, levando a literatura e a arte para outros contextos. Com apresentação do grupo musical Acordes para Recordar, composto por internos do sistema prisional do Estado, a abertura contou com a presença de autoridades.

O evento contou também com espetáculo do grupo de teatro "Portugays", em peça escrita por Luiza aura de Souza, "A Transparência é a Minha Resistência". A peça traz relatos de experiências da comunidade LGBTQIA+ em sua luta por reconhecimento, referenciando o Dia Internacional da Visibilidade Trans, celebrado em 31 de março. Ao final da peça, ocorreu uma roda de conversar abordando histórias de resistência LGBTQIA+, recebendo os convidados: a travesti e feminista Amara Moira, e o professor e jurista Renan Quinalha.

O bate-papo foi aberto à interação do público, com tira-dúvidas e compartilhamento de experiências de resistência. "Ver um tratamento diferente para pessoas trans, com diálogo, carinho e respeito, foi muito tocante. A oportunidade de desenvolver atividades culturais e artísticas, como teatro e literatura, foi incrível. Não sabia o que esperar, mas estou extasiada e muito feliz com a experiência. Quero voltar e continuar participando, porque isso também foi transformador para mim”, contou Amara. "Foi gratificante ver a humanização do espaço, com serviços como terapia hormonal, respeito à identidade de gênero e ações culturais. Isso demonstra que é possível criar novas formas de ressocialização e inclusão", completou Renan.

Democratização da cultura e da literatura A Bienal Adentro Ceará é uma iniciativa que proporciona levar a cultura e a literatura para públicos diferentes, que geralmente não tem esse acesso. Expandindo a iniciativa para uma unidade prisional, o projeto ajuda no processo de inclusão e diversidade, além de fortalecer a ideia de transformação social através da educação e cultura. É o que destaca o diretor da Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes (UP Imelda), Luiz Carlos. "O poder da arte está na transformação – transformar para melhorar, para evoluir e para mudar. A experiência de ver essa transformação ganhar vida na Bienal, fazendo parte desse movimento, é extremamente gratificante. Sem o esforço conjunto e a parceria de todos os envolvidos, isso não seria possível. A união e o comprometimento de cada pessoa são o que tornam esse projeto verdadeiramente especial”, disse o diretor emocionado.