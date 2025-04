Larittrix é aprovada na universidade Wesleyan College, nos Estados Unidos

"Embora a faculdade não ofereça um curso específico em Astronomia, essa formação me permitirá atuar em pesquisa, inclusive por meio de parcerias externas com instituições e programas internacionais, como já fiz antes em projetos com a Nasa", disse.

A jovem também tem curiosidade em explorar a área de educação infantil. "Acredito que o acesso à ciência precisa começar desde cedo. Quero entender como a base educacional pode influenciar o interesse por STEM ainda na infância. A flexibilidade do currículo da Wesleyan me permite unir essas áreas de forma única, combinando ciência, educação e impacto social — exatamente como tenho feito no Brasil com meus projetos de popularização científica" destacou a jovem.

O desafio financeiro para estudar no exterior

Apesar da aprovação na Wesleyan College, Larittrix ainda precisa de apoio financeiro para tornar esse sonho realidade. Ela conquistou uma bolsa de US$ 14.000 (cerca de R$ 72.000), mas os custos anuais da universidade chegam a US$ 33.000 (aproximadamente R$ 192.000).

Mesmo com uma bolsa maior, as despesas ainda seriam inviáveis sem o suporte de fundações ou patrocínios.