Wall Street volta a cair com incertezas sobre tarifas

A bolsa de Nova York fechou em queda nesta terça-feira (11), em um mercado que se move ao ritmo das declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as tarifas, uma incerteza que causa aversão ao risco entre os operadores.

A bolsa de Nova York evoluiu com grande volatilidade hoje, sem uma direção clara, um dia depois de um forte recuo do Nasdaq de 4%, causado pelas crescentes preocupações com uma recessão nos Estados Unidos.

Assim, "quanto mais persistir a incerteza, mais dispostos estarão os investidores a retirar dinheiro da mesa", concluiu.

Agora, os investidores aguardam a publicação do índice de preços ao consumidor (IPC) de fevereiro nos Estados Unidos, que será divulgado antes da abertura da sessão de quarta-feira.

Destacou-se no mercado de ações a leve recuperação do Nasdaq após as perdas do dia anterior, impulsionada por Nvidia (+1,66%) e Tesla (+3,79%), um dia depois de sua queda acentuada.