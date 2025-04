Febre Oropouche: Maciço de Baturité concentra casos de 2025 no Ceará

O evento busca mostrar as experiências do município em relação à vigilância epidemiológica, seja ela por doenças transmissíveis ou não transmissíveis / Crédito: Bruno Renan/Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) deu início nesta segunda-feira, 7, ao 8º Seminário Estadual de Vigilância em Saúde. A programação segue até esta quarta-feira, 9, e conta com profissionais e estudantes da área. Entre os temas abordados, os casos de Febre Oropouche na região do Maciço de Baturité são uma das preocupações da secretaria. LEIA TAMBÉM | Febre Oropouche: Ceará tem 122 casos confirmados; saiba como se prevenir

O evento busca mostrar as experiências dos municípios em relação à vigilância epidemiológica, seja ela por doenças transmissíveis ou não transmissíveis. "É um momento de você juntar as pessoas que fazem vigilância no Estado e ouvir especialistas e convidados que possam de alguma forma também dialogar com essas pessoas que passam tanto tempo no território, mas que que possam ouvir também novas ideias", afirmou o médico epidemiologista e secretário executivo de vigilância em saúde da Sesa, Antonio Lima (Tanta). Região do Maciço de Baturité é foco da Sesa Em relação aos casos de arboviroses Dengue, Zyka, Chikunguya, Oropouche e Febre Amarela são exemplos de arboviroses

no Estado, Tanta afirma que estamos em um “ano de baixa transmissão”. “São alguns anos que a gente não tem grandes epidemias de dengue no Estado de uma maneira mais robusta”, avalia. De acordo com ele, o último informe epidemiológico apontou que os casos de Febre Oropouche estão mais concentrados na região de Maciço de Baturité. “É um tema que tem nos preocupado porque é um vírus novo, que os casos não têm mostrado grande gravidade”, afirma.

“É uma doença que quando você tem o número de casos se aproxima das grandes cidades, uma doença que tem uma transmissão explosiva, uma doença que pode ter complicações em alguns grupos, especialmente nas gestantes”. A Febre Oropouche é transmitida pelo Culicoides paraensis. Tanta afirmou que é o segundo ano consecutivo que a região é atingida pela doença. O combate ao vetor não é direto. “Você protege mais o indivíduo, com a questão da proteção física — como o uso de camisas mais compridas — e evitar sair no horário de alimentação do mosquito, que é principalmente no fim da tarde”, explica. Os casos acontecem em sua maioria em regiões que possuem plantações de banana, mas também de chuchu e outras hortaliças.

“Então, a nossa preocupação é com aquela região e também com monitoramento de outras regiões onde possam eventualmente ter introdução desse vírus, que são sobretudo as regiões de serra." Questionado sobre os números da vacinação contra influenza no Estado, Tanta afirmou que o resultado parcial será fechado na quinzena. O secretário executivo explica que os casos de influenza surgem quando há queda na temperatura no período invernal: “No Ceará, é mais ou menos no início das chuvas. Esse ano foi um pouquinho retardado, de fato, os casos começaram a aparecer recentemente. Então, a gente antecipou por essa razão”.