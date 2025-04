Bebê de um ano internada há seis meses é batizada hospital

Cerimônia ocorreu no Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza, na última sexta-feira, 28, para promover o cuidado integral da paciente e da família

“Somos uma família católica, e poder batizar minha filha, mesmo internada, é uma grande emoção e realização. Eu tinha esse desejo há muito tempo no meu coração ”, compartilhou Joyce Fernandes, mãe da bebê.

A pedido da família, a pequena Maria Heloise, paciente de um ano internada na Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), ganhou uma cerimônia de batizado e reuniu profissionais de saúde, familiares e religiosos em um gesto de fé e amor em Fortaleza , na sexta-feira, 28.

A cerimônia contou com a participação de 12 parentes de Heloise, todos de Fortim, e alguns profissionais da saúde responsáveis pela bebê.

Maria Heloíse foi internada em outubro de 2024 com miocardiopatia dilatada e encefalopatia por parada cardiorrespiratória, de acordo com a pediatra Juliana Fontes, responsável pelo seu caso.

“Diante da longa permanência hospitalar e da complexidade do quadro clínico, percebemos que seria importante para toda a família o momento do batismo. Organizamos a ação com o objetivo de promover um cuidado integral, considerando o bem-estar físico, social, psicológico e espiritual da criança e dos acompanhantes”, detalha a médica.