Vero investe mais em vídeo e diversificação de serviços para empresas

A partir de agora, os planos da Vero passarão a contar com mais de 70 opções de canais de televisão ao vivo, além de acrescentar ofertas de Disney Plus e NewCo (streaming da Band). A companhia já tem GloboPlay, Max, YouTube Premium e Paramount.

A Vero, uma das maiores provedoras de banda larga do País, está ampliando seu portfólio de serviços para consumidores e empresas. Com as novas ações, a companhia busca ir além da internet tradicional e se posicionar como uma plataforma ampla de telecomunicações e serviços digitais, seguindo a mesma cartilha adotada por Vivo, TIM e Claro, que dominam o mercado.

Com a ampliação dos serviços, as provedoras conseguem aumentar a receita média por usuário, atrair novos assinantes e reduzir as perdas da base. Há também otimização dos gastos de propaganda, porque as ações comerciais passam a ser feitas conjuntamente com os parceiros. Atualmente, 22% dos clientes da Vero já assinam algum serviço de vídeo. Na visão da empresa, há espaço para aumentar essa penetração.

No ano passado, a Vero lançou seus primeiros planos de internet móvel. O serviço é prestado a partir da infraestrutura de rede da TIM, com quem acertou uma parceria. De lá para cá, 10% dos clientes da Vero aderiram aos planos móveis. Em breve, a companhia vai lançar os planos do tipo "família", com possibilidade de compartilhamento de franquia.

Outra novidade será o pacote batizado de "Vero Mais", reunindo todos os itens do cardápio: banda larga, internet móvel, vídeo e outros serviços digitais. A empresa também oferecerá cashback em forma de pontos dentro do programa Vibe.

"Buscamos aproveitar essas oportunidades enormes para rentabilizar a base, ganhar novos assinantes e evoluir em nossa participação de mercado", afirma o presidente da companhia, Fabiano Ferreira, em entrevista exclusiva ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antes do lançamento comercial do novo plano.