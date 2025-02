O POVO News: Criminosos atacam delegacia no RJ; Onda de calor; Avaliação de Lula

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 17, repercute o ataque realizado por bandidos fortemente armados, na noite de sábado, 15, à 60ª DP, em Campos Elíseos, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O ataque, segundo apuração da polícia, seria devido à prisão de Rodolfo Manhães Viana, conhecido como "Rato", apontado como chefe de um grupo criminoso. Seis criminosos foram presos suspeitos de participação na ação.