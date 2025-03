Choveu em 86 municípios do Ceará; Fortaleza registra maior precipitação

Fortaleza registrou o maior acumulado do dia, com 67,4 milímetros (mm) / Crédito: AURÉLIO ALVES

A cidade de Fortaleza registrou a maior chuva do Ceará neste domingo, 16, no período entre as entre as 7 horas desse sábado, 15, e as 7 horas de hoje. Os dados são do boletim diário da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Durante o período observado, a Capital registrou o maior acumulado do dia, com 67,4 milímetros (mm), no Posto Maraponga.



O segundo maior registro do dia ocorreu no município de Granja, a cerca de 328 quilômetros da capital, com 67,3 mm no posto Parazinho. Em seguida, Fortaleza aparece novamente, com 65,7 mm no posto Messejana.