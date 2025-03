Garantia Safra: 181 municípios do Ceará aderem a programa de assistência

Gestores de prefeituras de 181 municípios cearenses assinam os termos de adesão ao programa Garantia Safra 2024-2025 / Crédito: Nildo Vasconcelos/SDA

Um total de 181 municípios do Ceará aderiram ao Garantia Safra 2024/2025, política do Governo Federal que garante um benefício social a agricultores que perderam sua safra. O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e prefeitos das cidades assinaram o termo de adesão nesta sexta-feira, 28. A cerimônia foi realizada pela manhã no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Por não terem áreas consideradas rurais, a Capital, Eusébio e Guaramiranga foram as únicas que não integraram a iniciativa.

O programa garante uma renda mínima de R$ 1.200 aos agricultores familiares do semiárido que, devido à seca ou ao excesso hídrico, tiveram perdas de produção em seus municípios igual ou superior a 50%.

"O Seguro Safra é exatamente uma preparação pra quando vim um período de safra baixa o agricultor não ficar perdendo tudo, não ficar sem nenhum tipo de renda.(...) (Saber) que, se tiver seca (ou excesso de água), não tiver boa produção, o trabalhador rural vai receber algum benefício. (Programa) É muito importante para tranquilidade na vida desse agricultor familiar", destacou o gestor, durante a cerimônia. "Na perda se safra, seja por excesso de água ou por falta de chuva, esses municípios vão ser visitados, vai ser feito o diagnóstico e eles com certeza receberão o garantia safra, que pra nós é muito mais do que uma garantia, é um seguro", ressaltou Moisés Braz, secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará. De acordo com registros inseridos no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), ligado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), entre o dia 1° de janeiro deste ano e o dia 13 de março pelo menos 16 cidades do Estado declararam problemas relacionados às chuvas.

Distúrbios foram reportados à Defesa Civil Nacional. Entre os danos causados pelas precipitações que foram relatados pelos municípios estão: alagamentos, enxurradas, deslizamentos e colapso de edificações. Mais de 200 famílias podem ser beneficiadas Previsão total de investimentos para o programa é de R$ 144 milhões. Neste ano, 200 mil famílias de agricultores e agricultoras cearenses, dos 181 municípios, vão poder receber a assistência caso precisem. Naiara Carneiro (PSB), prefeita de Morada Nova, esteve entre gestores que assinaram o termo de adesão hoje. De acordo com ela, cerca de 3.359 agricultores serão beneficiados com a iniciativa.

"Morada Nova já sofreu com as fortes chuvas e a gente sabe que eles (agricultores) têm essas perdas financeiras, então é um momento crucial chegar com um auxílio como esse. Então hoje eu estou aqui fazendo minha parte como gestora do município (...) pra que a gente possa dar um alento, dar um suspiro para o homem e a mulher do campo que tanto precisam desse programa, dessa ajuda", frisou. Já em Independência, que chegou a decretar emergência no início deste ano, uma média de 2500 agricultores estão cadastrados no programa. "A cidade fica no Sertão de Crateús, então é um sertão seco, que muitas vezes tem uma perca realmente da safra. (...) É um programa que tem sim muita relevância para o nosso município, para o nosso agricultor", disse Wiliam Vieira (PT), prefeito da cidade.