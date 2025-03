Ceará registra chuvas em 109 municípios; maiores acumulados foram no Sertão Central

A previsão do tempo indica condição de chuva em todas as macrorregiões no decorrer deste sábado, 29, segundo a Funceme

O Ceará registrou chuvas em 109 municípios entre às 7 horas da sexta-feira, 28, e às 7 horas deste sábado, 29, conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os maiores acumulados no período foram em postos da região do Sertão Central e Inhamuns.

Choveu em 176 dos 191 postos informados. Os postos Iguatu (123 mm), Baú (110 mm) e Aeroporto (85 mm) registaram os maiores acúmulos de chuva. Todos são localizados no município de Iguatu, na região do Sertão Central e Inhamuns.

10 maiores chuvas por posto do dia

Iguatu (Iguatu): 123mm

Bau (Iguatu): 110mm

Aeroporto (Iguatu): 85mm

Caixa (Acopiara): 84mm

Ipaporanga (Ipaporanga): 72mm

Fazenda Columinjuba (Maranguape): 54mm

Fechado (Catarina): 51mm

Cariús (Cariús): 48mm

Figueiredo (Catarina): 48mm

Boa Vista (Mombaça): 48mm

Veja previsão para o fim de semana

A previsão do tempo continua indicando condição de chuva em todas as macrorregiões no decorrer deste sábado, 29. Para domingo, 30, e segunda-feira, 31, espera-se uma diminuição da nebulosidade e consequentemente chuva.

Sábado, 29

Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, No Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité. No Litoral Norte, há alta possibilidade de chuva isolada.

Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte. No Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité, no norte do Sertão Central e Inhamuns, há baixa possibilidade de chuva isolada.