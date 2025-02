Ceará conta com 31 municípios em situação de emergência

Conforme divulgado pelo Diário Oficial da União, as localidades de Jaguaribara, Pedra Branca e Salitre — estiagem — e Quiterianópolis - em seca - integraram a lista nos dias 7 e 10 de fevereiro. A situação de emergência para desastres foi catalogada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Além das cidades cearenses nas portarias publicadas, foi levantado que há estiagem também em Algodão de Jandaíra (PB), Várzea (PB), Calumbi (PE), Belém do Brejo do Cruz (PB), Brejão (PE), Mirandiba (PE) e Tacaimbó (PE). A seca alastra ainda Poço Redondo (SE) e Caiçara do Norte (RN). As chuvas intensas passam por Riachão do Jacuípe (BA) e Brejo da Madre de Deus (PE). Nacionalmente, há 1.199 de reconhecimentos vigentes para desastres.

Fortaleza é uma cidade resiliente para desastres

De acordo com o S2ID, Fortaleza integra o Programa Cidades Resilientes desde novembro de 2021. É uma iniciativa baseada na campanha global “Construindo Cidades Resilientes: Minha Cidade Está se Preparando”, promovida pelo Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres (UNDRR) da ONU.