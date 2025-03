Três barragens rompem em Acopiara e trecho de estrada é interditado

Três barragens do município de Acopiara, no Centro-Sul do Ceará, se romperam entre terça-feira, 18, e quarta-feira, 19. De acordo com a Defesa Civil municipal, não houve vítimas e os danos foram apenas materiais.

A CE-371, que liga Acopiara a cidade de Saboeiro, próximo ao Balneário do Luizinho, foi interditada. Há risco de novos rompimentos e a população foi orientada a evitar transitar na área.