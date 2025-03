Adolescente com deficiência visual de Mulungu enfrenta falta de transporte para estudar

Estudante está sem frequentar as aulas desde o início do ano letivo e corre o risco de perder a vaga na escola por causa das faltas; mudança de gestão em Mulungu teria afetado a falta de transporte

A mãe de Júlia, Daniele Valentim, de 39 anos, tem buscado soluções junto à Prefeitura, mas não obteve respostas concretas: “Ano passado, a gente teve todo o suporte necessário para que ela pudesse estudar. Sabendo que haveria uma mudança de gestão, tentei me antecipar e procurei os responsáveis já em 2024 para conversar sobre a continuidade do transporte. No entanto, não houve retorno. Em fevereiro, disseram que tudo seria resolvido, mas até agora nada foi feito”.

Desde fevereiro deste ano, Maria Júlia Valentim, de 14 anos, está sem frequentar a escola devido à falta de transporte fornecido pelo município de Mulungu . A adolescente, que é cega desde o nascimento, estudava regularmente em Fortaleza até o ano passado, quando a gestão anterior disponibilizava o transporte necessário para que ela pudesse comparecer às aulas de duas a três vezes por semana. No entanto, com a mudança na administração municipal, esse suporte foi interrompido.

A dificuldade de acesso ao transporte evidencia um problema maior: a falta de estrutura para a educação especial no interior do Estado. Segundo Daniele, a filha estudou em escolas regulares de Mulungu, mas enfrentou diversas dificuldades. “Ela passou anos na escola sem aprender Braille e, muitas vezes, ficava apenas como ouvinte. Além disso, sofreu bullying e não recebeu o suporte adequado”, conta.

A adolescente, que começou a ser alfabetizada apenas no ano passado, sente o impacto da interrupção dos estudos. “Ela tem crises de ansiedade, não dorme bem, chora porque quer estudar. No ano passado, ela teve uma evolução muito grande nos estudos, e agora está parada. Isso afeta não só o aprendizado, mas o psicológico dela”, conta a mãe.

Ele também destacou que manteve contato com a mãe da estudante e pretende se reunir com ela nos próximos dias para definir um plano viável para que Júlia volte a frequentar a escola.

Questionado sobre a acessibilidade nas escolas de Mulungu, o secretário reforçou que as unidades passaram por melhorias estruturais nos últimos anos. No entanto, reconheceu que o município ainda não conta com profissionais especializados em Braille, o que pode ter dificultado a adaptação de Júlia no passado.

“A escola Maria Amélia Pontes, por exemplo, é totalmente acessível. Além disso, temos uma equipe multidisciplinar com psicólogos e psicopedagogos para atender os alunos. No ano passado, disponibilizamos uma professora para acompanhar Júlia e capacitá-la, mas infelizmente essa iniciativa não teve continuidade. Estamos buscando alternativas para oferecer um atendimento mais adequado”, explicou.