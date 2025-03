São Gonçalo do Amarante realiza Dia D de Vacinação contra o HPV neste sábado / Crédito: Alécio Pinheiro / Divulgação

Com o intuito de ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de idade, o município de São Gonçalo do Amarante será palco da ação “Dia D de Vacinação contra o HPV”. O projeto acontece no próximo sábado, 22, e busca reforçar a prevenção contra o Papilomavírus Humano (HPV), responsável pela maioria dos casos de câncer de colo do útero. A iniciativa faz parte do movimento “Juntos Contra o HPV”, promovido pelo Grupo Mulheres do Brasil. Durante o evento serão ofertados serviços de vacinação contra o HPV e outras imunizações, além de atendimento médico para homens e mulheres e realização de exames preventivos.

Unidade móvel de prevenção ao câncer levará serviços à população Além da vacinação, a ação contará com o suporte da Unidade Móvel de Prevenção ao Câncer, uma parceria entre a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC) e a Rede ICC Saúde, referência no tratamento oncológico. O serviço itinerante busca levar atendimento médico e exames preventivos às comunidades, facilitando o diagnóstico precoce e o acesso a cuidados essenciais.