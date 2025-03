Voo com 127 brasileiros deportados dos EUA chega ao Ceará ; 75 seguem para BH

No Ceará, atuam nos postos de acolhimento cerca de 20 profissionais no total, vinculados às Secretarias dos Direitos Humanos e da Proteção Social

O quarto voo com deportados chegou a Fortaleza na manhã deste sábado, 15. O avião com 127 brasileiros – entre adultos, crianças e idosos – desembarcou no Aeroporto Pinto Martins por volta das 11 horas.

Do total, 97 são homens, 30 são mulheres. No voo também foi contabilizado nove crianças, um adolescente e um idoso.