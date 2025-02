Mais de 100 migrantes asiáticos deportados pelos EUA para o Panamá recusam repatriação

Os migrantes que rejeitam a repatriação devem ser realocados em outros países pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), segundo as autoridades panamenhas.

Panamá, Costa Rica e Guatemala concordaram em servir como "ponte" para as deportações dos Estados Unidos ordenadas pelo governo de Donald Trump.

Segundo Ábrego, dos migrantes que chegaram ao Panamá, 101 já viajaram para seus respectivos países e dezenas de outros o farão nos próximos dias.

Os migrantes que se recusam a ser repatriados estão no abrigo de San Vicente, na província selvática do Darién, na fronteira com a Colômbia, cerca de 220 km ao sudeste da capital panamenha.