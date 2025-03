Sem dinheiro, migrantes deportados pelos EUA para o Panamá buscam novo destino

Sessenta e cinco migrantes deportados pelos Estados Unidos em fevereiro, majoritariamente asiáticos, buscam incansavelmente, no Panamá, um novo país que possa acolhê-los por três meses. Eles fazem parte de um grupo de 112 migrantes, dos 299 enviados ao Panamá pelo governo de Donald Trump, autorizados a sair temporariamente do abrigo onde estavam reclusos há duas semanas na província de Darién, na fronteira com a Colômbia.

Apenas alguns migrantes com crianças receberam da Unicef a possibilidade de permanecer em um hotel na Cidade do Panamá por uma semana, disseram à imprensa. Os demais precisam encontrar acomodação e alimentação na capital panamenha, embora muitos não tenham dinheiro. Enquanto isso, eles precisam tomar providências para encontrar um país que os receba. "Não temos dinheiro", disse o afegão Hayatullah Omagh no terminal próximo a uma antiga base aérea americana na extinta Zona do Canal.

"Perguntei à OIM (Organização Internacional para as Migrações), que me disse 'não sabemos, você vai para a Cidade do Panamá e depois disso você é responsável por si mesmo'", acrescenta. "Não tenho dinheiro, apenas um dólar", mostra aos repórteres um iraniano de 33 anos, que viaja com duas crianças. Até o ano passado, milhares de migrantes cruzavam a selva de Darién, na fronteira entre Colômbia e Panamá, em seu caminho para o norte. Mas agora, com a política de deportação de Trump, a maioria dos migrantes no Panamá e em outras nações da América Central faz a viagem inversa para a América do Sul.

- "Expulsos ou deportados" - Na sexta-feira, o governo do Panamá anunciou uma autorização de 30 dias, que pode ser prorrogada a um máximo de 90 dias, para que os 112 migrantes deixem o abrigo de San Vicente para providenciar vistos para outros países. A permissão foi anunciada após críticas de organizações de direitos humanos de que San Vicente e o abrigo de migrantes Catem, na Costa Rica, eram "centros de detenção".

"O compromisso é com o retorno voluntário, com seus próprios recursos, ao país de origem ou a um terceiro país disposto a recebê-los", explicou o ministro da Segurança, Frank Ábrego. No entanto, o titular advertiu que "se em 90 dias eles não tiverem deixado o país, serão expulsos ou deportados". São 24 migrantes do Irã, 21 de Camarões, 12 da China, 10 do Nepal, nove do Afeganistão, sete do Vietnã, seis da Etiópia e do Uzbequistão, cinco da Nigéria, dois de Eritreia, Paquistão, Somália, Gana e Rússia, e um de Angola e do Sri Lanka.