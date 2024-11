Socorro França é a primeira entrevistada da série Grandes Nomes 2024

Socorro França enfrentou diversos preconceitos em sua trajetória de defesa dos direitos humanos. Crédito: Divulgação

A trajetória de Maria do Perpétuo Socorro França Pinto, atual titular da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará, é marcada pela atuação quase sexagenária na área de Direitos Humanos e inclusão social, com contribuições em esferas como inclusão da pessoa idosa e combate a diversos tipos de violência no Estado. Sua atuação no Ministério Público do Ceará (MPCE) foi de exercício político, advogando em prol dos que mais necessitavam. Ao órgão, Socorro França dedicou 48 anos, tendo sido procuradora-geral de Justiça por cinco mandatos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uniu o trabalho ao credo. Este, por sua vez, desempenhou em sua vida papel formativo. Católica fervorosa, a mulher enfrentou muitos preconceitos, principalmente relacionados a gênero, sem nunca perder a fé. "A empatia que eu tenho para com o ser humano eu aprendi na Igreja Católica", afirma.

Aos 80 anos, sua história de vida pessoal e pública, o seu legado para a sociedade cearense, bem como o seu pensamento sobre temas sensíveis ao mundo estão retratados na entrevista que abre a 21ª edição do projeto Grandes Nomes, Grandes Entrevistas, do Grupo de Comunicação O POVO. Outras cinco entrevistas com grandes personalidades estão programadas para os próximos dias. Conduzido pela jornalista Neila Fontenele, o primeiro episódio da série foi ao ar na manhã de ontem, 18, e está disponível no canal do O POVO no YouTube. Confira, a seguir, os destaques da conversa com Socorro França. Atuação no MPCE Socorro França – No Ministério Público, eu sonhei na defesa daqueles que não tinham vez nem voz, no caso os consumeristas. Então foi lá que nós lutamos para que, em 1985, nós tivéssemos a defesa do consumidor aqui no Estado do Ceará. Foi lá que nós lutamos para que a gente tivesse um Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. E o Ceará esteve presente. Foi lá que eu sonhei que nós tivéssemos sentados no anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor. Foi lá que eu sonhei em estar no Grupo Nacional dos Direitos Humanos. Foi lá que eu sonhei em também ir lutar e colocar nosso nome para a chefia do Ministério Público.

E mesmo sendo uma instituição onde tinham mais homens do que mulheres, na realidade eu me coloquei como procuradora geral, como chefe do Ministério Público. E passei cinco mandatos intercalados, obviamente, como chefe do Ministério Público. Mas sempre na busca não do cargo, mas da humanização de uma instituição que é essencial à função jurisdicional, competindo sobretudo à democracia brasileira.

Papel feminino Somente em 27 de agosto do ano de 1962 que a mulher se tornou completamente capaz no Brasil. Com o estatuto da mulher foi que ela efetivamente começou a exercer as suas atribuições plenas. Você imagina antes como era. A mulher só poderia estudar, só poderia praticar atos da vida civil com autorização do pai ou do marido se casar à força. Você imagina como é recente. São apenas 62 anos de completa, digamos, capacidade civil no Brasil. Então, a mulher não tinha essa visibilidade que a mulher tem hoje. Eu fiz vários júris em que eu fui discriminada. Teve um júri que me foi, quando eu levantei a camisa da pessoa que tinha sido assassinada, ainda manchada de sangue, sangue claro, durante anos para fazer esse júri, mas a família guardou a camisa do ente querido.

Quando eu mostrei aí o outro lado, que era o lado da defesa, eles disseram, não leve em consideração, senhores jurados, porque esse pano que está aí é o pano de menstruação dela. Então, as coisas aconteciam porque (eu) era mulher. Uma mulher no interior do Estado fazendo júri de ponta a ponta, naquela época, era muito difícil. Direitos Humanos

Eu passo o meu tempo todo trabalhando em cima de projetos. Hoje, na Secretaria de Direitos Humanos, que é um mundo, nós temos três pilares que eu persigo. É a igualdade das pessoas, a liberdade e a dignidade humana. Então, hoje eu tenho um sonho. Qual é o meu sonho? Receber os migrantes e os refugiados no Estado do Ceará. Agora mesmo acabamos de inaugurar um centro de atendimento humanizado na rodoviária e outro no aeroporto, onde as pessoas que chegam com outra cultura, sem conhecer a nossa língua, sem saber onde se vai trabalhar, se vai comer no dia de amanhã. Esse é um sonho, porque somos irmãos. Nós não fazemos distinção. A própria Constituição nos diz que nós não podemos fazer distinção daqueles que aqui chegam, que aqui aportam. Temos sonhos de políticas públicas afirmativas para a pessoa com deficiência, para a pessoa idosa, para todas as camadas da cidadania.

São pessoas que não estudam porque não têm um documento. Já pensou? Eu me lembro como se fosse hoje, eu era ouvidora e controladora do Estado no ano de 1997. E uma das grandes questões que a gente tinha de ouvir, de escutar o povo, é que ninguém tinha acesso ao nascimento, ninguém tinha carteira de identidade. Eu digo: gente, nós temos que chegar ao povo! Como é que a gente chega lá? Foi na época que surgiu a ideia de se criar o Caminhão da Cidadania. Esse Caminhão da Cidadania percorreu o Ceará inteiro. Em um ano, nós já havíamos tirado mais de 1 milhão e 200 mil documentos. Ninguém tinha certidão.

Atenção a dois pólos da vida

Nós temos (no Estado do Ceará) um Observatório dos Direitos Humanos. Nesse Observatório, a gente tem um termo de cooperação técnica com o Ministério dos Direitos Humanos, em que toda a denúncia do Estado do Ceará, através do Disque 100, vai aparecer no Observatório.