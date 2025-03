Quarto voo com deportados dos EUA para o Brasil sofre atraso em Fortaleza

Este é o quarto voo com repatriados desde a posse do presidente dos EUA, Donald Trump, e o terceiro a chegar à capital cearense.

Desembarque de 135 brasileiros deportados dos Estados Unidos está atrasado neste sábado, 15, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. A previsão indicava chegada às 9 horas.

O acolhimento será realizado no Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), localizado no Aeroporto, que oferece estrutura com acesso à água, alimentação, pontos de energia, internet, banheiro e uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais e psicólogos.