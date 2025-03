Defesa Civil alerta para cuidados durante o período chuvoso no Ceará

Medidas de segurança incluem inspeção em residências, prevenção de alagamentos e cuidados com raios e alagamentos no trânsito

Com a intensificação das chuvas no Ceará, foi emitido nessa sexta-feira, 28, um alerta para a população, com orientações dos cuidados necessários que devem ser realizados no período chuvoso. Entre as principais recomendações está a inspeção das estruturas de residências e estabelecimentos comerciais.

O comunicado foi realizado pela Coordenadoria da Defesa Civil do Estado do Ceará (Cedec), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).