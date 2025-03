Encontro discute saúde e políticas públicas para quilombolas no Ceará

FORTALEZA-CE BRASIL, 10-03-2025 Primeiro evento focado exclusivamente na Saúde quilombola e contruido por quilombolas, no Sesc Iparana Caucaia .(CE) (Foto Joao Filho Tavares O Povo) / Crédito: João Filho Tavares

O primeiro encontro da Saúde Quilombola do Ceará e Brasil teve início nesta segunda-feira, 10, e segue com programação até esta quarta-feira, 12. O evento é realizado no Sesc de Iparana, em Caucaia, a 16,06 km de Fortaleza. A iniciativa é focada exclusivamente na saúde quilombola e feita pela comunidade. Estiveram presentes no encontro cerca de 170 quilombolas do Ceará e Brasil. O evento é realizado em parceria com o Movimento Quilombola do Estado do Ceará (Cequirce), Conflitos Socioambientais, Suicídio e Quilombos (Cosqui), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e Ministério da Saúde (MS).

É a primeira vez que o Sistema Único de Saúde (SUS) recebe uma mobilização desse porte para tratar de políticas públicas que respeitem e fortaleçam os saberes tradicionais quilombolas na área da saúde. FORTALEZA-CE BRASIL, 10-03-2025 Primeiro evento focado exclusivamente na Saúde quilombola e contruido por quilombolas, no Sesc Iparana Caucaia .(CE) (Foto Joao Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares Ao O POVO, a titular da Secretaria da Igualdade Racial (Seir), Zelma Madeira, afirmou que um encontro como esses, que trate dos povos tradicionais, é uma “grande conquista”. “São povos e comunidades tradicionais que reivindicam origem étnica. Eles querem dizer que têm uma vulnerabilidade e doenças de maior incidência”.

A secretária da Igualdade Racial afirma estar contente com a iniciativa, que terá mais dois dias de programação. “Vão sair coisas espetaculares, que não são boas só para o Ceará, mas para a realidade nacional”, acrescenta. A saúde quilombola no Ceará A líder do quilombo dos Caetanos e coordenadora da Conaq, Isabel Cristina, destaca que o evento é importante pois mostra que para além da comunidade negra, a quilombola também existe. De acordo com ela, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que o Ceará tem 23.955 mil pessoas quilombolas distribuídas em 68 municípios. “Isso trouxe mais reconhecimento e valorização (...) Sem a terra, não temos essa diversidade cultural, ancestral e religiosa, e nós sabemos que a saúde perpassa por toda essa diversidade”, afirma.

Para além das demandas de saúde, Isabel considera que a celeridade na regularização fundiária dos territórios também é importante. “A gente tem 34 processos dentro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) praticamente parados (...) A gente quer que a terra seja realmente voltada para a nossa população e que a gente desenvolva todas essas ações políticas públicas que garantam os nossos direitos no no próprio nosso território”, finaliza. Já o líder do quilombo do Cumbe, em Aracati, João do Cumbe, afirma que o Estado está sendo tensionado para que sejam executadas políticas públicas voltadas à população quilombola. “Somos os responsáveis por essa qualidade ambiental nos nossos territórios, ele também vem sendo invadido por uma série de políticas desenvolvimentistas e econômicas, que não dialogam com a nossa realidade e em contraponto a isso vem causando adoecimento. Se o território adoece, automaticamente nós adoecemos”, explica.