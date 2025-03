Homem atropela grávida e destrói barbearia no Eusébio; vídeo mostra momento

O teste do etilômetro do condutor deu positivo para ingestão de álcool. A vítima recebe tratamento em uma unidade de saúde

Um homem de 38 anos atropelou uma mulher grávida de 27 semanas e destruiu uma barbearia no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no km 14 da CE-040.

De acordo com a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a gestante retornava do trabalho no momento do atropelamento.

O teste do etilômetro deu positivo para ingestão de álcool e o homem foi conduzido até a Delegacia Metropolitana do Eusébio.

A SSPDS informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias da lesão corporal culposa no trânsito.

