Idosa de 73 anos morre atropelada por motociclista em Fortaleza

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após ser atropelada por uma motocicleta em via pública, a vítima morreu no local.

O piloto se apresentou espontaneamente em uma unidade policial, onde prestou esclarecimentos. Ele fez o teste do etilômetro e deu negativo para ingestão de álcool.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do acidente de trânsito fatal. O caso está a cargo da delegacia do 19º Distrito Policial (19º DP).