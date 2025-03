Haddad minimiza disputa com Gleisi e anuncia reunião marcada para a próxima semana

"Uma das primeiras coisas que ela fez quando foi indicada para assumir a Secretaria de Relações Institucionais foi me ligar [para dizer] 'estou aqui, vamos conversar'. Já marcamos para semana que vem. Na boa, cara. Tenho uma relação ótima com ela. E nossas divergências estão ali. Não tem problema nenhum", afirmou o ministro durante entrevista ao podcast Flow.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 7, que tem uma reunião marcada para a semana que vem com Gleisi Hoffmann, que vai assumir o comando da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), pasta responsável pela articulação política do governo. Haddad minimizou divergências políticas com a deputada que ocupava a presidência do PT.

Após mencionar notícias de que a indicação de Gleisi enfraquece a sua posição no governo, Haddad fez elogios à futura ministra. Nesse ponto, citou a forma como Gleisi expõe de forma "frontal, clara e transparente" suas divergências no debate público, sem plantar notícias na imprensa.

"A Gleisi é uma pessoa muito transparente. Quando ela pensa diferente de você, ela não planta uma notícia no jornal. Ela fala contigo. Ela não liga para um jornalista que vai escrever 'fontes do PT', 'fontes do Palácio do Planalto', fontes não sei de onde", destacou o ministro. "A Gleisi põe no twitter dela o que ela pensa. Ela põe no jornal, numa entrevista o que ela pensa", acrescentou.