CE: operação encontrou "fichas de cadastro" de integrantes da facção GDE

Arquivos continham dados como o nome, tempo no crime e local de origem e eram acompanhados de fotos do suposto faccionado. Ao todo, ofensiva policial mirou 349 suspeitos

No “cara-crachá”, como também são conhecidas essas fichas de cadastro, constam dados como a foto do “candidato”, o tempo dele “no crime”, a “quebrada” onde atua, número de Whatsapp e quem são os seus “padrinhos” — ou seja, as pessoas que estão indicando-o para integrar a facção.

Entre os alvos da operação Heresia — deflagrada nessa segunda-feira, 24, com o intuito de cumprir 349 mandados de prisão preventiva — estão pessoas suspeitas de enviar uma espécie de ficha de cadastro necessária para o "batismo" na facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).

Esses arquivos costumam ser enviados por meios de grupos no Whatsapp a pessoas com cargo de liderança dentro da facção, que aprovam ou não o ingresso na organização criminosa.

Já no caso de Daniel Gomes da Rocha, de 21 anos, a solicitação não era para ingressar na facção, mas para mudar o “vulgo” pelo qual ele seria conhecido dentro do bando. Seu antigo apelido seria “Irmão Sagaz” e, depois, teria passado a ser “Novo” ou “Irmão Sonata”.

Ela foi presa na manhã de segunda no bairro Pajuçara, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza). Em seu depoimento, Vitória fez uso do direito de permanecer em silêncio.

O cara-crachá dele ainda informava que Daniel era da "quebrada" de Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza), tinha como função traficar drogas e praticar roubos e que ele estava há seis anos no crime. Além do mandado de prisão, Daniel também foi autuado em flagrante por ter sido localizado com uma moto com o chassi raspado.

Saiba Mais



Os demais alvos da operação não tiveram as identidades divulgadas. O inquérito, atualmente, está em segredo de Justiça. Conforme balanço divulgado no final de segunda-feira, 174 alvos da ofensiva policial haviam sido localizados.

As prisões se deram em 29 municípios do Ceará, assim como nos estados do Piauí, do Rio Grande do Norte e de Santa Catarina. Também foram cumpridos 216 mandados de busca e apreensão.

De acordo com a SSPDS, 74 mandados de prisão foram cumpridos em unidades prisionais no Ceará, enquanto as outras 99 ordens judiciais eram referentes a pessoas que estavam em liberdade.