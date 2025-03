Quatro pessoas são capturadas por poluição sonora em Beberibe

Quatro pessoas foram capturadas e paredões de som foram apreendidos por poluição sonora no bairro Tabuna do Morro Branco, no município de Beberibe, a 81 km de Fortaleza. Os casos foram registrados no último sábado, 1º.



A ação é integrada entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e faz parte da Operação Carnaval 2025. As ofensivas visam coibir a poluição sonora, durante as festividades carnavalescas.