Chove em mais de 120 municípios cearenses; máximas chegam a 147 mm

Foliões e turistas foram à praia em Fortaleza mesmo em meio a chuva. Carnaval 2025 está sendo marcado por precipitações características da quadra chuvosa / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Mais de 120 municípios do Ceará registraram chuvas entre as 7 horas de sábado e as 7 horas deste domingo, 2. Ao todo, 126 cidades do Estado tiveram o início do Carnaval marcado pelas precipitações. As máximas mais expressivas foram nos municípios de Maranguape (147 mm) e Ararendá (120 mm). Em Fortaleza, o maior acumulado foi de 54,4 mm, no posto Caça e Pesca. Os dados são de balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 10h50min.

Com a manhã ensolarada neste domingo de Carnaval, a Capital registra oito dias seguidos de chuvas desde 23 de fevereiro. Na quarta-feira, 26, os volumes observados foram inferiores a 7 mm; ainda assim, os postos pluviométricos Maraponga, Messejana, Castelão e Defesa Civil de Fortaleza registraram precipitações.

Previsão é de chuva neste domingo Detalhando a previsão para este domingo, 2 de março, a Funceme aponta que os maiores acumulados de chuva estão previstos para o noroeste do Estado, abrangendo as macrorregiões da Ibiapaba, Litoral Norte, Litoral do Pecém e o norte do Sertão Central e Inhamuns. Essas chuvas devem ocorrer entre a tarde e a noite, com intensidade variando de fraca a moderada, podendo ser forte em alguns momentos. No final da noite, áreas de instabilidade formadas nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba devem avançar para o sul da região Jaguaribana e o norte do Cariri, provocando chuvas.