Edital do concurso para professor efetivo da Uece será publicado nesta quarta-feira, 12

Edital será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE)

Edital do concurso para professor efetivo da Universidade Estadual do Ceará (Uece) será publicado nesta quarta-feira, 12, às 18 horas, no Diário Oficial do Estado (DOE). Anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT) em live nas redes sociais.

Serão 51 vagas para professores assistentes e duas para adjuntos.

De acordo com o Governo do Estado, de 2023 até este ano, 273 professores tomaram posse na Uece. As 53 vagas são remanescentes do concurso realizado em 2022, considerado o maior da instituição de ensino. Devido ao não preenchimento das vagas, por motivos de não aprovados ou porque os candidatos aprovados não possuíam o perfil exigido no edital para ocupar o cargo.

“Nós já convocamos, nesse governo, 524 professores para as universidades estaduais do Ceará. É certamente um processo de consolidação e ampliação de nossas universidades, com aumento de oportunidades para nossa juventude”, disse Elmano em live nas redes sociais.