Uece reconduz reitor e vice em novo mandato para quadriênio 2025 -2029

Hidelbrando dos Santos e Dárcio Ítalo são reconduzidos para mais quatro anos, com foco em inovação e desenvolvimento institucional

A recondução foi confirmada por meio de um processo eleitoral realizado na Universidade, com chapa única e votação eletrônica. A escolha contou com expressivo apoio da comunidade acadêmica, alcançando 89% dos votos dos professores, 77,5% dos servidores e 73,6% dos estudantes.

O professor Hidelbrando dos Santos Soares foi reconduzido ao cargo de reitor e o professor Dárcio Ítalo Alves Teixeira ao cargo de vice-reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece) para o quadriênio 2025-2029. O evento, que ocorreu no Auditório Central do Campus Itaperi na última quarta-feira, 5, oficializou a continuidade da atual gestão, após a nomeação pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

“Foi a primeira vez na história da Universidade que tivemos uma eleição com chapa única. Isso mostra que a comunidade acadêmica aprovou o trabalho que estamos desenvolvendo e nos confiou mais um mandato para avançar ainda mais”, destacou o reitor Hidelbrando Soares.

Em seu discurso, ressaltou a honra e a responsabilidade de seguir à frente da Uece. “Estou há mais de três décadas na Universidade e tive o privilégio de contribuir para seu crescimento. A aprovação expressiva na eleição reforça nosso compromisso de continuar trabalhando com dedicação. Esse reconhecimento da comunidade acadêmica me dá ainda mais energia para os desafios dos próximos quatro anos”, afirmou.

Graduado em Geografia pela Uece, com especialização pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Hidelbrando Soares tem mais de 30 anos de trajetória na universidade.

O vice-reitor Dárcio Teixeira também reforçou a importância da continuidade da gestão e destacou os desafios. Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), mestre e doutor pela Uece e pós-doutor em Biotecnologia pela Universidade de Buenos Aires, ele já atuou como diretor do Hospital Veterinário da instituição.

Para Hidelbrando, a experiência adquirida no primeiro mandato será um diferencial para a nova gestão. “Aprendemos muito nos últimos quatro anos. Hoje, temos clareza sobre o que foi bem-sucedido, o que precisa ser aprimorado e quais novos projetos podem ser implementados. Queremos consolidar as conquistas e seguir inovando para tornar a Uece ainda mais forte e inclusiva”, destacou.

Além da infraestrutura, Dárcio enfatizou o compromisso com políticas de assistência estudantil. “Queremos fortalecer as ações de permanência estudantil, garantindo que nossos alunos tenham condições adequadas para concluir sua formação com qualidade. Isso passa por ampliação de bolsas, melhorias nos restaurantes universitários e habitação estudantil”, destacou.

Eleição da comunidade acadêmica

A eleição foi realizada de forma online, por meio do sistema eletrônico Helios Voting, garantindo ampla participação da comunidade acadêmica. O método de apuração seguiu a ponderação tradicional da Uece, atribuindo peso de 70% para os votos dos professores, 15% para servidores e 15% para estudantes.

Dárcio Teixeira destacou a importância do modelo de votação e o ineditismo da candidatura única. “Foi a primeira vez que tivemos uma eleição sem concorrência para a reitoria. Isso demonstra que a comunidade acadêmica reconheceu os avanços da gestão e optou por dar continuidade ao nosso projeto. Tivemos uma auditoria no sistema de votação para garantir transparência, e os resultados mostraram uma confiança muito grande no nosso trabalho”, afirmou.