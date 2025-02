Atendimento e ações preventivas são reforçados durante o Carnaval no Ceará

Com a chegada do Carnaval, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) intensifica as ações de assistência em todas as cinco Regiões de Saúde do Estado.

As cidades com programação carnavalesca contarão com blitze educativas, onde serão distribuídos preservativos e materiais informativos sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Além disso, a Vigilância Sanitária também realizará fiscalizações em postos médicos e estabelecimentos como restaurantes e bares, garantindo a segurança dos foliões.