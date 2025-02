Carnaval Ceará 2025: Confira a programação de cidades do Interior e do Litoral

O Carnaval de 2025 será realizado entre os dias 1º e 5 de março, de sábado até a quarta-feira de cinzas, e diversos municípios cearenses já estão se preparando para receber os foliões. Durante o período, cidades tradicionalmente procuradas pelos visitantes contarão com programações que incluem apresentações musicais, blocos de rua e eventos em diferentes locais, voltados para públicos de todas as idades.

Pensando nas tradicionais aglomerações que ocorrem durante as festividades do Carnaval, o Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM-CE) dá algumas dicas de como aproveitar os festejos com segurança e bem-estar. Conforme o capitão Waldomiro Loureto, o primeiro ponto é identificar possíveis saídas para evacuação.

Outro risco, especialmente para o atual período chuvoso, são as descargas atmosféricas (raios). "Por isso, é fundamental não se abrigar sob árvores, postes ou estruturas metálicas. O melhor é procurar uma cobertura segura, como tendas apropriadas ou edificações com telhado".

Arena Paredão- Próx. à rodoviária (15h). Carnaval Cultural - Rua Grande e Canoa Quebrada (17h). Avenida do Carnaval – Natanzinho Lima, Dilsinho, Kiko Chicabana, Brendynha, Grupo À Vontade, PSG - Pagode do Serfano Giló, Elvis Oliveira, Jefter & Amor a Mil (21h). Majorlândia – Pegue Axé, DJ WS, Jeanzinho (21h). Beco Mix – DJ Makeev, DJ Thiago7, DJ Lucas Gurgel (21h).

Majorlândia – Luiz Marcelo e Gabriel, DJ Eliézio, Banda Nossa Praia (12h).

Arena Paredão(13h).

Carnaval Cultural - Canoa Quebrada (17h).

Avenida do Carnaval – Matheus Fernandes, Igor Kannário, Alinne Rosa, Luiz Marcelo e Gabriel, Maicon Brother, Pegue Axé, PSG - Pagode do Serfano Giló, Playboy do Hit + Fortalcita (Medley OBS) (16h).

Beco Mix – DJ Thiago7, DJ Caio Lins, DJ Luiz Neto (16h).

Quarta-feira(5 de março)

Bloco dos Loucos - Praça da Coluna (saída) (12h).

Carnaval Cultural - Canoa Quebrada (20h).

Paracuru

28 de fevereiro (sexta-feira): Simone Mendes, Forró Real, Litto Lins

1º de março (sábado): Zé Cantor, Tchakabum, Tropykalia

2 de março (domingo): Natanzinho Lima, Jonas Esticados, Lorim Vaqueiro

3 de março (segunda-feira): Henry Freitas, Líbanos, Marcinho

4 de março (terça-feira): Lambasaia, Balancear, Pedro Padinha e PVZin

Cascavel

Praça de São Francisco, Centro

1º de março (sábado): Rey Vaqueiro, Paula Zara, Davizão, Felipim.

2 de março (domingo): Luísa Sonza, Forró Real, Benjamim Torres.

3 de março (segunda-feira): Zé Vaqueiro, Pedro Padilha, PVZ1N, Souse7e.

4 de março (terça-feira): Matheus Fernandes, Mara Pavanelly, Day Melo.

Beberibe

Praça da Matriz, Centro

1º de março (sábado): Ray Vaqueiro, Forró dos Plays, Pedro Guerra.

2 de março (domingo): Rafa e Pipo, Batista Lima, Banda Patrulha.

3 de março (segunda-feira): Felipe Amorim, Lagosta Bronzeada, Joyce Tainá.

4 de março (terça-feira): Seu Desejo, Day Melo, Lourim Vaqueiro.

Praia de Parajuru

1º de março (sábado): Jhonnys Lima, Donaleda, Serfano Giló.

2 de março (domingo): Forró de Primeira, Cláudio e Betânia, Bem Bakana.

3 de março (segunda-feira): Aldinha Ferraz, Júnior Petinho, Banda do Raffinha.

4 de março (terça-feira): Jordânia Costa & Banda, Bob Mala, Forró Skenta.

Fortim

A gestão municipal confirmou apresentações de Luiz Marcelo e Gabriel, Caio Brito, Larissa Leite, Chamego Ardente, Aldynha Ferraz, Serfano Giló, Jefté, Amor à Amil, DJ Eliesio, DJ Roby, DJ WS, Elvis, La Máquina, Tio Véio, Marcos Lima, Mister Falcão.



Pontal de Maceió:



2 de março (domingo): DJ WS, Serfano Giló.

3 de março (segunda-feira): DJ WS, Chamego Ardente.

4 de março (terça-feira): DJ WS, La Maquina.

Aquiraz

Prainha

1º de março (sábado): Taty Girl, Teto, Diego Facó, Davisão.

2 de março (domingo): Saulo Fernandes, Rainhas da Farra, Day Melo.

3 de março (segunda-feira): Henry Freitas, Márcia Fellipe, Tito.

4 de março (terça-feira): Nuziu, Tiago Carvalho.

Iguape

1º de março (sábado): Dilsinho, Ramon e Randinho, Brendynha.

2 de março (domingo): Barões da Pisadinha, Rogerinho, Diego Facó.

3 de março (segunda-feira): Thiago Freitas, Forró Balancear, Rainhas da Farra.

4 de março (terça-feira): Karenzinha, Luiz Yure, Allanzinho.

Batoque

1º de março (sábado): Brendynha, Cláudio Ney & Juliana, Fabiano Que Bauer.

2 de março (domingo): Rainhas da Farra, Day Melo, Banda Patrulha.

3 de março (segunda-feira): Sebastião Monteiro, Kiko Show da Visão.

4 de março (terça-feira): Pagode no Sigilo, Soundbanda, Bruno Lima.

São Gonçalo do Amarante

Taíba

1º de março (sábado)

16h: Banda Patrulha (Mela-Mela).

21h: Tchakabum, DJ Jess no Beat, Débora Lee.



2 de março (domingo)

16h: Forró Kativo (Mela-Mela).

21h: Felipão, DJ Jess no Beat, Janaína Alves.



3 de março (segunda-feira)

16h: DJ Harryson (Mela-Mela).

21h: Ávine Vinny, DJ Harryson, Taty Girl.



4 de março (terça-feira)

16h: Matheus Lopes (Mela-Mela).

21h: Lambasaia, DJ dos Santos, Bandana.

Todos os dias: 15h - Cortejo da Banda Zé Joana (saindo da Pracinha do Salomão com destino à Praça da Taíba).

Pecém

1º de março (sábado)

16h: Cidade do Som (Mela-Mela).

21h: Márcia a Fenomenal, DJ Ricardo, Forró Kativo.



2 de março (domingo)

16h: Cidade do Som (Mela-Mela).

21h: Breno Chaves, Natanzinho Lima, DJ Harrison, Aldair Playboy.



3 de março (segunda-feira)

16h: Cidade do Som (Mela-Mela).

21h: DJ Ricardo, Taty Girl, Banda Passport.



4 de março (terça-feira)

16h: Cidade do Som (Mela-Mela).

21h: Brendinha, DJ Reinaldo, Júnior Vianna.

Croatá

1º de março (sábado)

17h: Guy Castro (Mela-Mela).

21h: Banda Patrulha, DJ Harryson, Galícia.



2 de março (domingo)

17h: DJ Harryson (Mela-Mela).

21h: DJ Reinaldo, Banda Reite, BS Estilizado.



3 de março (segunda-feira)

13h: Juliana Castro (Bloco das Virgens).

19h: Taty Girl, DJ dos Santos, Major Forrozeiro, Júnior Viana.



4 de março (terça-feira)

17h: Tome Forró (Mela-Mela).

21h: Janaína Alves, DJ Ricardo, Matheus Lopes.

Siupé

1º de março (sábado)

17h: Débora Lee (Mela-Mela).

21h: Galícia, Forró Kativo.



2 de março (domingo)

17h: Banda Reite (Mela-Mela).

21h: Janaína Alves, DJ dos Santos.



3 de março (segunda-feira)

13h: Rupilé (Mela-Mela).

21h: Juliana Castro, Laninha Alves.



4 de março (terça-feira)

17h: Brendinha (Mela-Mela).

21h: Guy Castro, Lanna Galvão.

Várzea Redonda

1º de março (sábado): 20h - Banda Passport, Major Forrozeiro.

2 de março (domingo): 20h - BS Estilizado, Delano Santos.

3 de março (segunda-feira): 20h - Rupilé, Forró Kativo.

4 de março (terça-feira): 20h - Lanna Galvão, Kauê de Ouro, Tome Forró.

Trairi

1º de março (sábado)

19h – Carnaval da Saudade: Carline Rodrigues

22h – Karsslhey Dantas

00h30 – Verão S/A

03h – Zé Cantor



2 de março (domingo)

19h – Carnaval da Saudade: Tchakas do Forró

22h – Neném Cat

00h30 – Jessik

03h – Laninha Show



3 de março (segunda-feira)

19h – Carnaval da Saudade: Énozz

23h – Mara Pavanelly

01h30 – André Vinny

03h30 – Banda Patrulha



4 de março (terça-feira)

19h – Carnaval da Saudade: Irmãos Forrozeiros

22h – Diego Facó

01h – Brendynha

03h30 – Larissa Leite

Comocim

Sede: Praça do Odus, Av. Beira Mar - a partir das 22h

1º de março (sábado): Luca Medeiros, Dorgival Dantas, Chef Firmo, Xavier

2 de março (domingo): DJ Rose e Puppy, Pagode Doce Ilusão, Matuê, Ray

3 de março (segunda-feira): China Pop, Barões da Pisadinha, Maneva, Natércia

4 de março (terça-feira): Zé Cantor, Márcia Felipe, Lapada Forrozeira

Praia do Maceió - a partir de 15h

1º de março (sábado): Edson, Felipe Moura

2 de março (domingo): Nathecia, LV Swing, Pagode Tudo Diferente

3 de março (segunda-feira): Darlan e Banda, Ray, Onda Axé

4 de março (terça-feira): Neném Kat, Wyllk e Flor de Lis, Joyce Colucci

Jijoca de Jericoacoara

Vila de Jericoacoara

2 de março (domingo): Bloco Jaime Cafuçu - concentração no Largo da Tia Lora (16h)



Viagens no Carnaval

No período de Carnaval (entre 27 de fevereiro e 5 de março) mais de 54 mil passageiros deverão embarcar pelos Terminais Rodoviários de Fortaleza, um aumento de 13% em relação à média normal. As empresas de transporte vão oferecer 181 viagens extras, com possibilidade de aumento conforme a demanda. Estima-se que, ao final do período, 2.283 viagens serão realizadas.

Conforme a Socicam, empresa que administra os Terminais Rodoviários da capital, o dia com maior fluxo de passageiros deverá ser a sexta-feira, 28, com aproximadamente 15.188 usuários do transporte rodoviário.

Os destinos mais procurados dentro do Ceará até o momento são Sobral, Aracati, Canindé, Juazeiro do Norte e Quixadá.