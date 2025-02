Após chuvas recentes, apenas 5 trechos de praias estão próprios para banho em Fortaleza

De acordo com o gestor ambiental da Semace, Lincoln Davi, as chuvas recentes contribuíram para a redução do número de trechos próprios. “Isso ocorre porque as chuvas transportam grandes quantidades de esgoto, lixo e detritos para córregos, canais de drenagem e galerias pluviais, que deságuam no mar, tornando a maioria dos pontos impróprios para banho”, explicou.

Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.

Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09

Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08

Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues

Praia do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati

Praia do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brigido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01

Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I

Praia do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus

Praia do Titanzinho – Praia do Titanzinho

Centro:

Praia do Mucuripe – Porto dos Botes. Na altura da rua Interna

Praia do Mucuripe – Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe

Praia do Mucuripe – Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe

Praia do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar

Praia do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Praia do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro

Praia de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho

Praia de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior