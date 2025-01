Norte do Ceará tem maior probabilidade de chuvas extremas entre fevereiro e abril

Chuvas fortes foram registradas na última semana / Crédito: Samuel Setubal

O Norte do Ceará será a região do Estado com maior probabilidade de chuvas extremas no trimestre entre fevereiro e abril deste ano. Durante os próximos três meses, a área deverá concentrar os principais volumes em todo o território cearense e apresentar chuvas acima da média histórica. A informação foi divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) durante a apresentação do prognóstico de chuvas para os meses de fevereiro, março e abril. Por causa dessa possibilidade de uma maior ocorrência de chuvas extremas, o órgão anunciou também a instalação de um novo sistema de monitoramento no autódromo do Eusébio, para aumentar a precisão e o poder de antecipação desses eventos. A data de inauguração do sistema ainda não foi definida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A maioria desses sistemas que atingem a Região Metropolitana de Fortaleza vem do Leste, então seria importante a gente ter uma estrutura de monitoramento ali, para antecipar o que pode acontecer em termos de precipitações máximas na Região Metropolitana e os possíveis impactos que isso pode ter de alagamentos e ações que a Defesa Civil deve implementar em termos de prevenção”, explica o presidente da Funceme, Eduardo Martins.

Caso a previsão se concretize, o cenário deste ano para o norte do Estado deverá ser similar ao visto em 2024, quando os três litorais e o Maciço de Baturité observaram chuva acima do normal para o trimestre. Entre as cinco macrorregiões que compõem essa fração do Ceará, apenas a Ibiapaba ficou dentro da normalidade, e ainda sim, a apenas 23 milímetros de superar a média. Os dados foram obtidos por meio do Calendário de Chuvas da Funceme. Região Sul deve ter menor volume de chuvas Se ao norte a expectativa é de grandes chuvas até abril, no sul do Estado a previsão é menos animadora. Com posicionamento restrito ao litoral, a ZCIT teria menor influência sobre regiões como sul do Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana, bem como em todo o Cariri, o que diminuiria o volume de chuvas. Inicialmente, o esperado é de que as precipitações nesses locais ocorram de forma isolada e em baixa intensidade, contribuindo para uma maior frequência de veranicos, como altas temperaturas e estiagem.

Devido à grande extensão territorial, as macrorregiões do Sertão Central e da Jaguaribana deverão vivenciar ambos os cenários, de maiores e menores chuvas no Ceará, até abril. Municípios na faixa superior dessas localidades poderão ainda sofrer influência da ZCIT, enquanto os que estão abaixo, deverão ter um clima mais firme. “É uma zona de transição a Jaguaribana. Nós vimos ali anomalias positivas, passando pela normalidade e indo para baixo da média quando a gente chega lá no sudeste”, afirma o presidente da Funceme. Apesar da expectativa de chuvas abaixo da média nas localidades que abrangem os três principais açudes cearenses, Banabuiú, Orós e Castanhão, os órgãos de recursos hídricos enxergam o cenário atual dos reservatórios como sustentáveis. Entretanto, as pastas não descartam adoção de medidas como solicitação de auxílio federal para garantir o abastecimento em eventuais situações de baixo aporte.