Ceará recebe alerta de chuvas intensas em 126 municípios; confira previsão

Nesta terça-feira, 18, a previsão indica condições de sol, com nebulosidade variável e eventos de chuvas passageiras em grande parte do território cearense, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No fim do período da noite desta terça, há previsão de aumento de nebulosidade com eventos de chuvas isoladas na RMF. A temperatura máxima deve atingir cerca de 31°C.

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), é esperado céu variando de parcialmente nublado a nublado com eventos de chuvas passageiras, de intensidade fraca. No decorrer da tarde, é esperado diminuição de nebulosidade, com possibilidade de chuva fraca e isolada.

A partir da madrugada de quarta-feira, 19, a formação de áreas de instabilidade associadas ao posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas no Ceará entre fevereiro e maio, devem ocasionar deixar o céu nublado a encoberto com eventos de chuvas intensas no centro-norte do Ceará.

No sul do estado, região do Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns, são esperados eventos de chuvas, que devem variar de intensidade fraca a moderada. A previsão indica o favorecimento de transtornos como alagamentos nos centros urbanos do Estado, que devem variar de intensidade fraca a moderada e podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na RMF, entre o período da madrugada e manhã de quarta-feira, 19, a previsão é de tempo encoberto com eventos de chuvas de intensidade forte, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. A partir da tarde, a intensidade das chuvas deve diminuir.