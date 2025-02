Parte do teto de corredor da Câmara Municipal de Fortaleza desaba

Teto desabado fica no corredor central da Câmara Municipal de Fortaleza / Crédito: Gabriel Gago/O POVO

Parte do teto do corredor central da Câmara Municipal, em Fortaleza, desabou nesta quarta-feira, 19, em meio a fortes chuvas na Capital. Ninguém ficou ferido. O revestimento caiu por volta das 9h30 e deixou um buraco no teto do corredor que dá acesso aos gabinetes dos vereadores no primeiro andar do prédio.

VEJA VÍDEO: A equipe de manutenção realizou uma interdição no local com equipamentos de limpeza. As sessões parlamentares e outras atividades ocorrem normalmente. Em nota, a Coordenadoria de Comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) informa que "uma pequena parte do forro de gesso que cobre o jardim de inverno da Casa caiu sobre as plantas. O local foi isolado e a equipe de manutenção está providenciando o reparo do teto".