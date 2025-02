Justiça condena associação a indenizar idosa por descontos indevidos em benefício previdenciário

Uma idosa que sofreu descontos não autorizados em sua aposentadoria ganhou na Justiça o direito de receber a restituição em dobro dos valores debitados, além de R$ 8 mil por danos morais. A decisão foi proferida pelo juiz Herick Bezerra Tavares, da Vara única da Comarca de Nova Olinda, contra a Associação de Aposentados Universo.

De acordo com o processo (nº 0200263-61.2024.8.06.0132), a aposentada percebeu, em outubro de 2022, que sua aposentadoria estava com um valor inferior ao esperado. Ao buscar esclarecimento no banco, foi informada de que os descontos eram referentes a uma suposta contribuição para a associação Universo.