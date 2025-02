Rompimento em sociedade teria motivado homicídio em casa de massagem erótica no Bairro de Fátima

Câmeras de vigilância registraram o momento em que mulheres são rendidas em casa de massagem erótica no Bairro de Fátima e quando Lucélia Santos da Silva foi assassinada / Crédito: Reprodução

O assassinato registrado na noite de quarta-feira, 12, em uma casa de massagens eróticas do Bairro de Fátima, em Fortaleza, teria sido motivado pelo rompimento da sociedade que a mandante do crime tinha com a filha da vítima, que foi identificada como Lucélia Santos da Silva, de 46 anos.

As informações constam no inquérito instaurado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) para apurar o caso. Nesta sexta-feira, 14, os dois suspeitos do crime, Fernando Kennedy de Oliveira Silva, de 32 anos, e Claudinéia de Menezes Oliveira, de 43 anos, tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva em audiência de custódia.

Conforme o texto da decisão, Fernando tinha como intuito matar a filha de Lucélia, que também estava no estabelecimento no momento do crime. Em determinado momento, ele chegou a ameaçar as cinco mulheres que, ao todo, estavam no local, identificou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Fernando teria ido atrás dela, momento em que Lucélia também saiu correndo gritando para que ele não a matasse. Sem conseguir alcançar o seu primeiro alvo, o assassino atirou quatro vezes contra Lucélia na porta de entrada do estabelecimento. A filha de Lucélia escapou após encontrar um grupo de pessoas que a desamarraram. Após o crime, o executor fugiu. Fernando foi preso em Beberibe (Litoral Leste do Estado) enquanto trafegava, ao lado de Claudinéia, em um carro pela BR-304. Ambos negaram envolvimento no crime. Filha da vítima disse que era ameaçada por suspeita A filha de Lucélia afirmou à Polícia Civil que passou a ser ameaçada de morte por Claudinéia ao decidir vender a parte dela na sociedade que mantinham em uma outra casa de massagem erótica em Maceió-AL.