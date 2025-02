Concursos no Ceará: Salário inicial chega a R$ 35,8 mil; confira!

Estão abertas as inscrições de, pelo menos, onze concursos públicos ou processos seletivos com previsão de aproximadamente 2,7 mil vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional sejam preenchidas. O salário inicial pode chegar a R$ 35,8 mil.

As inscrições seguem até 16 horas de 26 de março, com taxa de inscrição de R$ 200. A banca organizadora do certame é o Instituto Consulplan e o edital completo pode ser consultado no site da instituição.

O vencimento básico é de R$ 7.675,53 , com jornada de 40 horas semanais. As vagas são para os cargos de Analista de Regulação com divisão por especialidades: Contábil-financeiro; Econômico-financeiro; Gás canalizado; Gestão governamental e Administração pública; Saneamento básico e Transportes.

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) lançou o edital para o concurso público que deve preencher 51 vagas. O certame tem como público-alvo candidatos de nível Superior, com vagas para pessoas com deficiência e negros.

A Marinha do Brasil publicou edital para o concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. São 1.680 vagas com remuneração de R$ 2.294,50 após a graduação de Soldado Fuzileiro Naval (SD-FN).

As inscrições serão realizadas unicamente, em âmbito nacional, na página do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais , na aba do menu lateral “Concursos para o CFN”, ou por meio do aplicativo “Adsumus Sempre”.

Segundo a Marinha do Brasil, O curso de formação é conduzido simultaneamente pelo Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), no Rio de Janeiro-RJ, e pelo Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez (CIAB), em Brasília-DF.

MPU (152 vagas)

O Ministério Público da União (MPU) abriu seleção para 152 vagas imediatas para profissionais de nível superior, em diferentes áreas de atuação.

Os salários vão de R$ 8.529,65,19 a R$ 13.994,78. A avaliação será de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 27 de fevereiro. Já as taxas de inscrição variam de R$ 95 a R$ 120, a depender do cargo.

O edital completo com a descrição das vagas e a data das provas pode ser conferido no site da instituição.

MPCE (uma vaga)

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) anunciou edital para preencher uma vaga imediata para a especialidade de Engenharia Ambiental. Há ainda seleções para formação de cadastro de reserva em outros dez cargos. As oportunidades são destinadas a candidatos com nível Superior.

A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração é de R$ 7.439,09 para o cargo de Analista Ministerial - Engenharia Ambiental.

A banca organizadora é a Cebraspe. A inscrição tem taxa variando de R$ 130. É possível se inscrever até as 18 horas do dia 21 de fevereiro neste link.

Prefeitura de Quixeramobim (156 vagas)

A Prefeitura de Quixeramobim abriu 156 vagas imediatas de níveis médio, técnico e superior, além de outras 735 vagas para formação de cadastro de reserva, por meio de concurso público.

O Instituto Consulpam é a banca organizadora do certame. Os candidatos poderão se inscrever por meio do site da organização. São dois editais abertos, um para cargos diversos e outro para vagas de professor na Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 8 .000, com possibilidade de gratificação, em jornadas que variam de 20 a 40 horas semanais, a depender do cargo.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 2 de março. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 30 a R$ 45.

TRF-5 (11 vagas)

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) lançou edital para preencher 11 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Juiz Federal Substituto.

O valor inicial dos vencimentos é de R$ 35.845,21. Total de 20% das vagas são reservadas a candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.

Os candidatos devem ter formação Superior em Direito, habilitação no Exame Nacional de Magistratura (Enam) e ter exercido a ocupação jurídica por pelo menos três anos após a obtenção do título de bacharel.

Serão cinco fases de avaliação no certame e as provas objetivas serão realizadas exclusivamente nos municípios de Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal e Recife.

A organização do concurso fica por conta da Fundação Getulio Vargas (FGV). As inscrições seguem até as 16 horas do dia 10 de março e a taxa de inscrição custa R$ 330. Mais detalhes e inscrição devem ser feitas pelo site da FGV.

Enac

Desde o dia 29 de janeiro, as inscrições para o 1º Exame Nacional dos Cartórios (Enac) estão abertas. A prova servirá como pré-requisito para a participação em concursos de cartório no Brasil.

Publicado no dia 23 de janeiro no Diário Oficial da União (DOU), edital determina que para participar do certame o interessado deve possuir diploma de bacharel em direito ou ter experiência na área de serviços notariais ou de registros de pelo menos 10 anos.



Além disso, o exame será realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e possui apenas caráter eliminatório, por ser de "habilitação". O certificado será válido por seis anos a partir da divulgação do resultado definitivo.

Já a organização do Enac será realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV). As inscrições seguem até às 16 horas do dia 27 de fevereiro e a taxa de inscrição custa R$ 150. Confira mais detalhes no edital.

CFS

A Diretoria de Ensino da Aeronáutica (Direns) da Força Aérea Brasileira (FAB) está com inscrições abertas para o Curso da Formação de Sargentos para o primeiro semestre de 2026. Ao todo estão sendo ofertadas 194 vagas.

Em relação às oportunidades, elas são para as áreas de comunicações, estrutura e pintura, equipamento de voo, mecânica de aeronaves, material bélico, meteorologia, informações aeronáutica, cartografia, guarda e segurança e controle de tráfego aéreo.

Já a remuneração é de R$ 1.517, durante a formação, e R$ 5.978, após a formação. Vale destacar que a participação no curso não garante o ingresso no Comando da Aeronáutica (Comaer).

O certame contará com seis etapas, prova escrita, inspeção de saúde, Exame de Aptidão Psicológica (EAP), Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF), Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC) e validação documental.

Para participar o candidato deve se inscrever até às 15h do dia 14 de fevereiro no site da FAB. A taxa é R$ 95. Mais informações podem ser conferidas no edital.

Cabe lembrar que no dia seis de março abrirão inscrições para o Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar.

Prefeitura de Piquet Carneiro

A Prefeitura de Piquet Carneiro está com inscrições abertas para o concurso público que visa o preenchimento de sete vagas imediatas, além do cadastro de reserva, para o Programa Primeira Infância no SUAS Programa Criança Feliz, que tem o objetivo de acompanhar de forma integral o desenvolvimento infantil.

O certame oferta oportunidades para o ensino médio e o ensino superior para os cargos de supervisor e de visitador social. A remuneração pode chegar a R$ 2.400.

Os candidatos poderão se inscrever presencialmente até às 12h desta segunda-feira, 10, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada à Rua Zacarias Pinheiro da Silva, s/n, Centro.

UFC



A Universidade Federal do Ceará (UFC) está com concurso público aberto para o provimento de uma vaga para o cargo de professor da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico na área de ensino de língua inglesa.

Para participar o interessado deve se inscrever até está quarta-feira, 12, enviando um email para instituição por meio do endereço [email protected]. A taxa é de R$ 121,88

O certame requer graduação em letras, na modalidade licenciatura plena, com habilitação na língua inglesa. Já a remuneração é de R$ 4.472,64, e poderá ser acrescida de retribuição por titulação que varia de R$ 447,26 a R$ 5.143,54.

